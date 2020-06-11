陳敏之親子樂整甜品 陳瀅超市搶麵粉整餅 (21:15)

陳敏之、陳瀅、余德丞、關楚耀及蔡潔，近日獲邀擔任時代廣場《Sweetmania》預展嘉賓，面對4000呎糖果樂園，眾人非常想念自己最愛的甜品。陳敏之坦言很想念日本的雪糕，很細滑軟綿綿的口感；而她最近在家經常與囝囝一起整甜品，更學識了焗蘋果批。

陳瀅表示早前留家避疫期間，跟其他女仔一樣，去了超市搶麵粉，然後整餅，還大讚自己創造了一個陳瀅的Quarantine Cookie非常好味。她說最喜愛的甜品，真的離不開巴黎，去年兩次飛往當地，今年因為疫情去不了，故疫情過後想立刻去巴黎吃甜品。

余德丞說自己喜歡吃某牌子的啫喱仔，自己亦不時在家中弄來吃。他稱現在忙於拍攝一個將安排逢星期日播出的半小時健康節目，為觀眾介紹一些醫治奇難雜症的偏方，並繼續拍攝自己YouTube頻道的節目。

蔡潔最喜歡港式甜品，楊枝甘露、豆腐花等都是其至愛。她表示早前留家避疫期間會煮湯圓吃，因為那段時間比較苦悶，想生活中多一點甜，故希望疫情過後與身處異地的媽媽盡快相聚，期待能弄甜品給媽媽品嘗。

關楚耀最想念在泰國嘗過的奶茶沙冰加雪糕，他又透露之前可能運動量太大，朋友都說他變得瘦削，最近他認識了一位營養師朋友，獲對方建議了很多不同的餐單，現在的他要增肥增肌肉，所以多吃一點甜品，可能是一個不錯選擇。

（即時娛樂）