【心願太大】邱勝翊想40歲前結婚 鄧麗欣：佢冇同我講 (22:31)

【今晚直擊】電影《金都》於今屆香港電影金像獎獲得「新晉導演」和「最佳原創電影音樂」兩項殊榮，今晚於尖東舉行首映禮，主角鄧麗欣（Stephy）、朱栢康及林二汶等齊現身。Stephy坦言連試片已看了此片4次，電影亦因種種原因而延至今晚才正式首映，所以她期待已久，亦可放下心頭大石。至於有否擔心票房？Stephy說：「不是我控制範圍，會叫朋友入場支持，幫手谷票房。」朱栢康則表示不擔心，據他所知首日票房不錯。

追問男友王子（邱勝翊）看過電影沒有？Stephy說：「他早已在台灣看過優先場。（評價是否好到不得了？）梗係！今次對他而言是很大突破，因他很怕看我的親熱戲，但他今次居然看了，沒去廁所。」Stephy稱跟王子沒傾過婚姻話題，可是男友受訪時表示希望40歲前結婚，她笑言：「是他40歲還是我40歲？他距離40歲仍有一大截。（會幫男友完成心願？）他這個心願很大，而且是他跟別人講，又不是跟我講，可能當時是被人迫呢？哈哈，順其自然。」

林二汶憑此片獲得「最佳原創電影音樂」，笑言做配樂時才記得自己有份演出，發現真的做得頗差，有些位置可以做得更好，「我都想演多些戲，拍戲很好玩，我的志願是想提名『最佳女配角 』，演出5分鐘就夠提名資格，雖然今次無份，但很享受過程」。

（即時娛樂）