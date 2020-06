天氣熱辣辣,樂基兒(Gaile)帶埋一歲囝囝Hunter來個下水禮。39歲的Gaile身材弗爆,穿上黃色比堅尼的她攬住穿上粉藍泳褲、凸出肚腩仔的Hunter,更一啖惜落囝囝的臉上。Gaile在照片下寫上「Love you to the moon and back」,自言超乎想像地深愛着兒子。

(即時娛樂)