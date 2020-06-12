【試過瀕臨死亡】金剛前女友藥物過敏入院：幸好發現早… (16:21)

金剛前女友、台灣「國光女神」梁云菲（Nana）今日在網上透露因藥物過敏入院，原來她自小到大對不少藥物有過敏反應，過往有身為醫生的爸爸在旁，每次為他打抗過敏針，至今已有一張過敏藥物的名單，可是昨日看牙醫後服用一顆止痛藥即出事，是其過敏名單以外的藥。。

梁云菲發長文表示：「我是一個嚴重對藥物過敏的人，但因為爸爸是醫生，所以從小到大每次吃藥，只要一有過敏反應，他就可以立刻幫我打抗過敏的針。我會過敏的藥物，已經不是用哪幾種來分別，而是哪幾大類別，所以大家平常發燒、感冒、喉嚨痛的藥，沒有一品項是我能吃的。就算我發高燒，也只能掛點滴打生理食鹽水。至於過敏了會怎麼樣？起初我的眼睛會先腫起來，腫到一條線完全看不見那樣腫，再來是呼吸道腫脹讓我難以順暢呼吸，手麻腳麻，呼吸困難後，就會休克。

昨天看完牙醫後，我吃了一顆止痛藥。我過敏了。我有事先把我會過敏的藥物種類給診所，但沒想到，那顆止痛藥是在我過敏名單外的藥。剛回到家，我發現眼睛有點不大對勁，開始有紅色的小腫塊出現，我再自我觀察十分鐘之後，就馬上飆摩托車去長庚掛急診了。

因為過敏反應一出現，就會隨著（着）時間越（愈）來越（愈）嚴重，所以你要跟時間賽跑，以前曾有一次瀕臨死亡，就是因為太晚送醫院。送到醫院後馬上就被抬上擔架上，一進急診就身上被放了一堆器材還掛著氧氣。到現在回想，都覺得自己很幸運還活著（着）。

而這次幸好發現過敏反應的時間非常早，我也用最快的速度自己送自己去掛急診。畢竟下個月就要生日了，我實在不想在生日前登出我的人生game。我想我的人生又成功解鎖一個項目。如果人生有堅強大全攻略，我想，我也差不多該解完了。 #身體健康最重要 #大家也要多注意生活中的小細節」

（即時娛樂）