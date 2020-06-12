【專訪】黃宗澤男人四十未想結婚 爆媽咪「藐」過另一半 (19:13)

黃宗澤（Bosco）今年踏入「男人四十」，擁有自己事業及生意，加上煮得一手好菜，絕對稱得上是圈中的「筍盤」。他最為人所知的感情事，一定是跟胡杏兒的七年情，可惜未能開花結果；之後與楊崢的「姊弟戀」亦成為城中熱話，但有指女方不得黃母歡心，最終「閃分」收場。

Bosco向來異性緣甚佳，往後緋聞不斷，他說：「我不想講太多的原因是，假設另一半是圈外人，不會習慣在閃光燈下的生活，如果是圈內又會有矛盾，究竟想被人拍到，還是不被拍到？這又是很煩惱的。（有計劃成家立室？）未有計劃，可能我從細到大成長於一個單親家庭，所以腦裏沒有一個幸福家庭的畫面，媽咪也沒催，我的親戚問我何時生個孫畀阿媽玩，她即說『咪搞我，你生你的事』，不過將來的另一半一定要先給媽咪過目，否則反面都似，她不喜歡真的會堅藐，不是未試過，唯有互相遷就，就不到就無辦法了。」

談到早前陷入陳嘉桓和內地女星張沙沙的三角關係，有指他一腳踏兩船。Bosco稱大家都是朋友，並非戀人關係，還向張沙沙「詐型」，「她之前來香港玩經過中環，我和鄭嘉穎在開工，她跟鄭嘉穎影相都不跟我影，講起都嬲嬲地，其實我們認識了很多年」。Bosco稱喜歡單對單的拍拖方式，未曾遇過女生主動示愛，覺得很難一見鍾情。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月13日）明報娛樂版。

（即時娛樂）