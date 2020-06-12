與林家棟10年後再合作 郭富城疫市開工 望電影業回復正軌 (19:41)

郭富城（Aaron）、林家棟、賴雅妍、譚耀文、黃德斌、白只今日在何文田拍攝電影《斷網》。香港電影業在疫情下幾乎停擺了4個月，Aaron開心可以再次投入電影工作︰「完成了有意義的慈善演唱會，可以同時進入片場，是很開心，和熟悉的團隊合作就更有意義。上半年影市受到疫情影響，整個行業受到非常大的打擊。我希望大家不要氣餒，在自己的崗位上做好準備，一旦工作可以重啟，大家把握機會就能逐步回復正軌。」

Aaron很開心今次跟能《寒戰》的林家棟、《踏血尋梅》的譚耀文和白只再次合作，也相信能跟首次合作的賴雅妍擦出火花。Aaron在戲中飾演天才電腦程式設計師，卻因為自己研發的智能程式，令自己和家人身陷險境。他透露《斷網》的劇本充滿創意趣味、鬥智鬥力，亦對大都會過度依賴網絡作出探討，相信電影上畫時必定引起很多反思及討論。

賴雅妍在戲中飾演Aaron老婆，首次跟Aaron合作的她說︰「這是第一次與Aaron合作，直接跳過情侶飾演夫婦，還有一個女兒，真的非常有挑戰性。面對影帝級對手，我已做好功課，好好投入角色。」林家棟相隔10年再跟Aaron合作，他說︰「我很期待，Aaron是個很會塑造角色的演員，所以也會好好準備，因為要在戲中狠狠對付他，相信少點心力也不成。」譚耀文、白只在戲中跟Aaron的關係敵友難分，希望今次再次發揮出「鬥戲」高水準。

（即時娛樂）