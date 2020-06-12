【結婚12年】公開求婚短片 張晉跪地問蔡少芬嫁唔嫁 (21:51)

蔡少芬（Ada）與張晉參加內地綜藝節目《妻子的浪漫旅行》第4季，兩人於2008年結婚，節目中公開張晉在2007年跪地求婚的短片。

Ada詳細講述張晉求婚經過，指張晉原本安排驚喜求婚，並跟她的家人商量，要他們配合給他開門。豈料Ada的家人「爆響口」，預告她會好開心，因張晉會由重慶來港求婚。驚喜求婚被踢爆，張晉取消求婚安排，另覓日子要出其不意給Ada驚喜。

張晉最後在Ada的朋友協助下驚喜送上婚戒，她稱當日返家開門時見有個心形在地上，張晉拿著花束上前問她是否願意嫁給他，她隨即說：「我願意呀！」節目中公開2007年張晉求婚的短片。張晉拿著花束跪地，Ada笑問在場的朋友是否先拒絕會比較矜持，朋友們在幫口大叫「嫁！嫁！嫁！」張晉求婚成功，給Ada戴上婚戒後情深擁抱。

蔡少芬跟張晉相戀4年半，兩人拍拖時一直不肯承認戀情，皆因不想受壓力。決定結婚後，Ada親筆書寫的「結婚公告」給傳媒，正式給大家介紹張晉是英俊有型兼極品的男人。她愛張晉文武全才，又說：「他對朋友忠誠，對工作認真，對我更是不能盡說，多得了不得，勁啊！」

（即時娛樂）