【馬國明戀過胡定欣】湯洛雯緋聞多 曾認羅天宇男友地位 (14:52)

馬國明和湯洛雯（靚湯）認愛後，男神女神正式「封盤」。靚湯入行至今都有不少緋聞，她和羅天宇因拍劇而撻着，2人拍拖4年，於前年3月宣布分手；另外，靚湯亦跟謝東閔拍《丫鬟大聯盟》爆緋聞，靚湯曾在訪問中讚對方高大靚仔；之後靚湯跟姚子羚舊愛鄭子邦，被拍到在一個派對上表現親暱，不過2人否認戀聞；去年靚湯又爆緋聞，對象是人父劉愷威，有指他們透過林夏薇介紹而認識，但2人亦否認戀聞。

46歲的馬國明入行至今，緋聞不算太多，他於2005年跟曾華倩傳姊弟戀；到2009年，馬明跟胡定欣譜戀曲，不過2011年和平分手，現時維持好朋友關係；直到2017年，馬明跟黃心穎傳緋聞，2人不約而同表示了解中，後來慢慢默認戀情，惟去年心穎爆出「安心事件」，馬明雖仍維護女方，但去年7月馬明暗示已跟心穎分手。

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（即時娛樂）