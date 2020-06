熱帶風暴「鸚鵡」集結在香港之東南偏南,天文台已改發3號強風信號。雖然未見有狂風大雨,天文台指「鸚鵡」外圍雨帶正影響廣東沿岸,海面有湧浪,呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

不過,蔡思貝卻在社交網上載她與狗狗齊齊站在海邊淺水位置望鏡的照片。照片只見思貝的上半身,身穿低胸泳衣的她露出事業線,非常惹火﹗思貝留言︰「My mind at ease. 🌊 His too. 🐶 We are happy. 🙃 #whattyphoon ?﹗(我很放鬆。🌊牠也是。 🐶我們很高興。🙃 #什麼颱風)」

