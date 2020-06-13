【湯馬戀獲全城祝福】陳敏之催結婚生仔 李施嬅讚有夫妻相 (16:33)

馬國明和湯洛雯（靚湯）齊齊貼相認愛後，獲全城祝福，不少網民留言讚2人合襯，日前才開設ig帳戶的馬明，目前已有逾20萬Followers，而該認愛照片截至今午4時左右，已有13萬人畀Likes，相當誇張﹗靚湯和馬明在圈中人緣甚佳，不少藝人包括陳敏之﹑李施嬅﹑高海寧﹑鍾楚紅﹑岑杏賢﹑蔡思貝﹑鍾嘉欣﹑岑麗香﹑黃翠如﹑楊秀惠﹑苟芸慧﹑陳自瑤﹑楊怡﹑黃祥興﹑陳煒和呂慧儀等，都留言恭喜送祝福，敏之更留言催婚：「結婚結婚❤️生仔生仔❤️恭喜晒﹗」﹑施嬅亦讚2人有夫妻相：「希望可以終成眷屬。」

不過有網民發現，跟馬國明以「契兄妹」相稱﹑早前突然和馬明傳婚訊的唐詩詠，未有在該認愛照片畀like或留言，而詩詠則在ig限時動態貼了和陳展鵬及王君馨拍《超能使者》的合照，並貼了觀音照片，詩詠說：「一切都是因緣和合，所以，善護你的每一個心念，慎重每一次言行。」未知是否有其他意思，不過跟住詩詠再貼文寫道：「想講吓（下）人生，講吓（下）佛，會變成另一件事，你哋編出來嘅故事，又會變成我嘅故事？﹗我可以不計較，但你們也不能理所當然。」

相關新聞：【咁巧合？】又關《降魔的2.0》事？ 網民：馬季真係天宇轉世

相關新聞：【馬國明戀過胡定欣】湯洛雯緋聞多 曾認羅天宇男友地位

相關新聞：【馬國明新歡舊愛】湯洛雯接手好姊妹黃心穎愛情和事業

相關新聞：【男神封盤】獲舊愛黃心穎祝福 馬國明：希望佢快啲搵到另一半

相關新聞：【媽媽滿意湯洛雯】已見雙方家長 馬國明：我年紀都唔細...

相關新聞：【湯馬戀曝光】認愛後首現身 馬國明春風滿面笑晒口返工

相關新聞：【萬人祝福】公開認愛 馬國明湯洛雯：謝謝關心

（即時娛樂）