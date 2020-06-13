【「二哥」戀靚湯】林子善向馬國明詐型：兄弟都唔知.... (17:04)

【今日直擊】馬國明與湯洛雯（靚湯）爆出戀情，成為城中話題，馬國明和林子善因拍《鐵馬尋橋》而稱兄道弟，今日子善返無綫開工，他表示看新聞才知道「二哥」馬明有新歡，一方面替他開心，但自己亦有點不開心，趁機向馬明「詐型」：「睇到新聞後，三哥（黃嘉樂）在電話群組問『有冇人有發表？』但二哥冇反應。有冇搞錯呀？自己兄弟都不知，又不講，算啦，識他10幾年，他一向是這樣，什麼都不講，但不高興地方是，他不事先講聲，我們見到傳媒就不知怎回應，我覺得兄弟有什麼事要講，拍拖可以講聲，不用交代跟誰拍，等我們有心理準備。」

談到靚湯可能是馬明最後一個女友，子善說：「這個世界發生什麼事好難預計，我希望她對我二哥好啦！」子善表示拍《同盟》曾跟靚湯合作，扮演表兄妹，但不算太熟。提到馬明已帶靚湯見過媽媽，子善說：「最緊要搞掂奶奶，ok的，Auntie（馬媽媽）幾好的。」

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（即時娛樂）