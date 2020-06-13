【梁潔華設靈】為亡妻辦最靚喪禮 黃日華嘆時光飛逝︰咁就40年 (17:35)

【今日直擊】黃日華太太梁潔華上月26日病逝，終年59歲，喪禮在世界殯儀館舉行，今日設靈，明日出殯。靈堂以清雅簡潔為主，中央擺放梁潔華臉帶笑容的遺照，上方掛有「後生善處」橫匾，門口接待處位置擺放了她生前與愛犬的合照及粵劇花旦造型照。

黃日華和女兒黃芷晴下午已抵靈堂打點。黃日華透露為亡妻預備了很多陪葬品，包括她生前喜歡的衫褲鞋襪、戲服。他說︰「一般要擺放的也有，我們盡量做到最好，因為她生前愛扮靚，所以我們要將禮堂佈置到好靚，可以陪她最後一程，給她最美好的回憶。」

見兩父女心情平靜，黃日華卻坦言這段日子經常難以入眠，食慾下降，始終要時間去適應及改變以後的生活。他強調︰「現在最大的目的是為太太做一個最靚、最好，大家見到都會很鍾意的喪禮，幫她走完人生最後一段路。以後的日子，再算，暫時未有打算。最近看回我和太太以前工作上的片段，很多回憶，時間過得很快，咁就40年﹗」

被問到梁潔華生前有何願望未達成時，黃日華笑指女兒說︰「她最大願望就是你﹗」黃芷晴笑了笑，表示已答應母親會好好照顧爸爸。黃日華稱太太最後的心願都是他們兩父女能互相照顧，還有照顧好她的母親。

黃芷晴說︰「我有想過，之後如有時間會為她舉辦大戲展覽。她本希望明年舉行一個粵曲表演，現在她完成不到，我希望幫她完成，已有些初步想法。（你代母親演出？）我的功力不及她好，希望可以代她去統籌或做些小禮物。」

黃芷晴為喪禮設計了紀念冊及播放的片段，紀念冊刊有母親的畫作。她表示靈堂擺放了梁潔華生前最愛的百合花，以及梁潔華愛送給她的繡球花。黃芷晴說︰「希望多些朋友可以送給她，就像我陪住她一樣的意思。」

（即時娛樂）