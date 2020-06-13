【柳暗花明....】鄭秀文跑步遇阻滯：計劃永遠趕不上變化 (17:26)

有消息因「安心事件」而停工14個月的許志安，將落實後天星期一（6月15日）復工，並亮相ViuTV節目，據知安仔太太鄭秀文（Sammi）及一班老友都支持他復工。

Sammi昨天在社交網如常貼運動後照片，原來她昨天外出跑步時遇阻滯，幸最後都跑畢全程，Sammi說：「5:10pm跳上車，想如往常一樣用5 mins（分鐘）直駛跑步徑。誰知馬路上所有車輛動彈不得，我被逼也困在車上，但我其實內心非常急，因為我很怕跑到半途，天會變成昏黑。一分一秒一直過去，我被困車時一直苦思，感覺這步可能跑不成了。

然後5:40pm，車開始移動，而且一下子移動得很快很順，然後我看到有一輛車原來掛了，越過了這壞車就通順了，車子可以快速駛往跑步徑，有一股『柳暗花明又一村』的感覺。我一邊跑，太陽也一邊除除落下，但跑完了回到家中，天仍未黑啊！（還可以take photos. ）人生很多事情，柳暗花明又一村。

#以為前面無路卻原來羅馬就在轉角 當我困在車上心情七上八落不知所措之際思量著，但下一秒卻已經快速順暢地駛向目的地，一切都....出乎意料。人生，充滿出乎意料。柳暗花明又一村。

提醒自己： Have faith. #感謝天父的看顧 #thankgod #havefaith #lifeisamazing #柳暗花明又一村 #計劃永遠趕不上變化 所以人生不用太多計劃和計算」。

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（即時娛樂）