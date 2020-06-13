【梁潔華設靈】黃芷晴為母親設計紀念冊作為最後禮物 (19:25)

【今日直擊】梁潔華上月尾病逝，丈夫黃日華及女兒黃芷晴今、明兩日為她舉行喪禮。芷晴以母親最愛的百合及繡球花佈置靈堂，又親自設計了一本小冊子，作為給母親最後的禮物。小冊子內有黃日華、黃芷晴寫給梁潔華的信，也有梁潔華由細到大的照片、全家福、與家人及朋友的生活及工作照，還有她的畫作及演出粵劇時的照片。

芷晴在信中回憶2013年的聖誕節，梁潔華確診患上癌症時，臉上失去了笑容，換來的是不安和焦慮。她回憶母親首次病發時戰勝了，一家人期盼順利度過5年觀察期，結果癌魔在4年多後又再襲。芷晴說︰「我們都崩潰了，但又不敢跟別人說，因為你不想別人擔心自己。」

芷晴透露她與爸爸黃日華都希望梁潔華能樂觀地抗病，但梁潔華總不肯聽。她現在回想起來，才明白母親做保險時接觸了很多病人客戶的經歷，所以根本無法樂觀起來。

見母親一日差過一日，芷晴擔心剩下的日子不多，希望自己能在事業上趕快成功，讓母親享福，有次因此發了一場很大的脾氣。芷晴說她當時未敢向母親透露內心世界，所以母親以為她發脾氣是單純為事業着急。

信的最後，芷晴對母親說︰「雖然你已不在我身邊，沒能讓您享福，但我確信，往後的日子，依然有您在我心中一直提點，即使沒有您在身邊扶持，我也定能飛得更高﹗」

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（即時娛樂）