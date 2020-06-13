【為女兒添多個細佬？】 梁詠琪笑指5歲Sofia一時一樣 (19:15)

問到會否為囡囡添多一個弟弟或妹妹，梁詠琪笑稱5歲囡囡Sofia一時一樣，指她的想法頗混亂。（資料圖片）

梁詠琪（Gigi）日前接受由梁泰來主持的商台節目《1圈圈 星光背後》訪問，Gigi近日宣傳歌曲《100層樓的家》及全新專輯《Prelodio》。Gigi入行近25年，推出過多張唱片，於1997年在台灣灌錄首張國語專輯《短髮》，大賣40萬張，成績斐然；到1999年的專輯《TODAY》，更曾是全港全年最暢銷大碟。

Gigi表示事業高峰期時，歌影兩忙，她坦承某階段灌錄某些歌曲時，並非她的理想水準：「最初在這行沒野心，見步行步很勤力的去做，經理人說我像隻牛，試過某階段唱歌不太享受，一年出3、4張碟，又要拍電影，試過朝早在內地山區探訪，一回港雙腳仍有泥濘，晚上就要入錄音室，我承認當時錄某些歌時，不是我的理想水準，歌唱的興趣也被磨蝕。」

Gigi坦言結婚生完囡囡後，2016年復出舉行的20周年《好時辰巡迴演唱會》，她才學懂享受舞台：「以前曾經某階段不知出碟和開騷為了什麼，但女性有了家庭之後，或許心靈及生活也穩定了，不再理會外間怎看，讓我知道要enjoy舞台及音樂，我很滿意2018年最後香港站那兩場演出，目的很純粹，就是為了和歌迷一次聚會。」

Gigi於2011年跟西班牙籍老公Sergio結婚，2015年誕下囡囡Sofia，有指2018年個唱後，Gigi曾經計劃為丈夫再添丁。她在節目中：「曾經有這樣想法，我沒抗拒，但亦無得plan，只能順其自然。」

對於5歲的囡囡會否想多一個弟弟，Gigi爆囡囡一時一樣：「她一時一樣，她曾經以為多個細佬，就像多個公仔給她玩，到我說很多東西要分給細佬時，她就嚷著不要，到後來，看見人家有小朋友可愛，忽然又話想要（細佬），她的想法是頗亂。」

（即時娛樂）