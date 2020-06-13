馬國明愛湯洛雯為人簡單︰她吃碗魚蛋粉已經好開心 (23:19)

公開與湯洛雯戀情的馬國明接受TVB娛樂新聞台訪問時，直言鍾意女朋友夠簡單﹗馬國明說︰「她幾得意﹗她很簡單，我鍾意她簡單。認識她的人都知道，她不會追求很多東西，吃碗魚蛋粉已經好開心。她這方面和我很相似，我一向比較down to earth（貼地），我喜歡簡單一點，就舒服點。」被問到是否因為湯洛雯才開設Instagram帳戶時，馬國明說︰「不是純因為她的，很多朋友之前也鼓勵我開，只是我一直沒扚起心肝。」

相關新聞︰對馬國明印象好 湯鎮宗非常滿意呢位未來女婿

相關新聞︰【戥閨密拍拖開心】岑杏賢盼湯洛雯馬國明開花結果

相關新聞：【「二哥」戀靚湯】林子善向馬國明詐型：兄弟都唔知....

相關新聞：【湯馬戀獲全城祝福】陳敏之催結婚生仔 李施嬅讚有夫妻相

相關新聞：【咁巧合？】又關《降魔的2.0》事？ 網民：馬季真係天宇轉世

相關新聞：【馬國明戀過胡定欣】湯洛雯緋聞多 曾認羅天宇男友地位

相關新聞：【馬國明新歡舊愛】湯洛雯接手好姊妹黃心穎愛情和事業

相關新聞：【男神封盤】獲舊愛黃心穎祝福 馬國明：希望佢快啲搵到另一半

相關新聞：【媽媽滿意湯洛雯】已見雙方家長 馬國明：我年紀都唔細...

相關新聞：【湯馬戀曝光】認愛後首現身 馬國明春風滿面笑晒口返工

相關新聞：【萬人祝福】公開認愛 馬國明湯洛雯：謝謝關心

（即時娛樂）