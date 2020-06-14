【想一生一世】湯洛雯讚馬明擁5大優點：畀到好多安全感 (15:22)

【今日直擊】湯洛雯公開認愛馬國明後今日首度現身，為無綫新劇《一笑渡凡間》開工，於電視城化妝間外受訪時全程甜笑，可是拒絕透露確實拍拖日期。至於二人如何開始？湯洛雯說：「都是傾偈，當然是確定大家都是適合對象，才會帶番屋企見父母。（父母很滿意這個『未來女婿』？）好誇張呀！他對我屋企人好好，所以都值100分，但夾硬話要減少少的話，就98分啦！畀兩分他做得好少少。」她又指媽媽平日常說「我個女係寶嚟㗎！」估不到竟然話放心交個女畀男友。問家人是否當馬明是半個女婿？她即大笑道：「我沒有問，還是不要這樣講住，容乜易以為我一定會，我咪冇矜持。」

湯洛雯表示每次拍拖會以結婚做前提，之前的感情只是Timing有問題，「所以單身了2年，當然這段時間有了解其他人和有追求者，但覺得不啱傾，就冇了解落去，這個是了解一段時間才開始發展，覺得好啱，都會以普通情侶傾將來，但不會好認真討論，我們朝住這個方向，之前講過如果搵到啱的人，不會瞞大家，自己想一生一世，但他是否這樣想就不知了。」

湯洛雯亦大讚男友有5大優點，包括孝順、善良、冷靜、成熟和穩重，「我們三觀亦好似，都好佛系，大家都咁宅，我最鍾意…有啲怕醜添！他在我面前很不同，很多事可以安定我心靈，表面上我是一個傻大姐，其實好騰雞，他畀到好多安全感我。」

（即時娛樂）