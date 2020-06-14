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【好溫馨】吳浩康37歲生日：感激家人同我一齊過 (16:40)

文章日期：2020年06月14日

昨天（13日）是吳浩康（Deep）的37歲生日，Deep在社交網貼了和家人慶祝的合照，他說：「好感激我嘅家人同我一齊過生日！ #多謝各位嘅祝福 #相信便看見 #吳偉男 #生日快樂」

（即時娛樂）

 

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