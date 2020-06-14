【一早估到契哥拍拖】嬲馬明所以唔畀Like？ 唐詩詠解畫 (21:47)

【今日直擊】唐詩詠早前與馬國明傳緋聞，當馬國明與湯洛雯於社交網公開認愛後，獲眾多圈中好友及網民祝福，但詩詠未有畀Like或留言祝福，反而在自己instagram貼觀音照片講佛偈。

詩詠今日為無綫新劇《超能使者》開工，她笑言即使忙於拍劇，亦怎會留意不到契哥馬明公告新戀情，她說：「其實我在個多月前已經估到，他們都無避忌，加上聽到各方消息，但都沒有問過他或踢爆他，林子善都話想問，但我話不要問，留些空間給他們發展，亦覺得應該等他親口講，不過都是沒有說，所有事情以表情符號和多謝交代。」

問是否嬲契哥馬明，所以沒有在ig畀Like或留言祝福？她解釋：「我發現大家被社交媒體影響得個思維太緊要，鄭嘉穎開了ig帳戶兩年，我從來都沒有點讚過，黃翠如貼文我都不是每個點讚，有7成朋友在ig是完全和我零互動，其實點讚代表什麼呢？所以希望大家在這件開心事上，不要無風起浪，亦都不要用社交媒體斷定一個關係，這樣實在太膚淺，而我們的友誼，也不需要幫我們加裂痕上去，那實在太幼稚了，講佛只是覺得句說話很有意思，與他無關。」

（即時娛樂）