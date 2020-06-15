【梁潔華病逝】黃芷晴向媽媽最後道別：放心到大宇宙享樂 (11:37)

黃日華太太梁潔華於上月26日因器官衰竭離世，終年59歲，昨於紅磡世界殯儀館出殯。女兒黃芷晴晚上在社交平台發悼文，向媽媽作最後的道別：「離別後的第一個任務，使您滿意嗎？您很喜歡花，教會我認識各樣花種，也令我愛上繡球花，所以這次我要把整個花海都送給您，繡球亦在最後的派對代表著（着）我一直陪伴您，希望您能夠安心！謝謝您的保佑，使我們在這兩星期可以順利地為您打點一切，我亦知道您化作了美麗的蝴蝶一直陪伴著（着）我們！昨晚重遇很多您平日無法見面，卻一直掛在嘴邊的好友，他們一同前來送別您，使我放下心頭大石，每個人都很愛惜您，惦記著（着）您的美好，您很幸福！﻿

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突如其來的颱風帶給我們考驗，感謝得到您的守護，風雨不但遠離，還呈現美麗的彩虹，照耀您昂然上路。放心到大宇宙享樂吧！我們會積極生活，永遠想念您，請在我們心中繼續提點！💓﻿

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﻿再次感激協助處理媽媽後事的各位好友、到場親友、傳媒朋友、世界殯儀館工作人員、學會會友、醫護人員、捐贈者們，還有所有留言問候的朋友，您們的心意我們都收到🙏🏻🙏🏻請讓我們稍作休息，重新出發💓」

（即時娛樂）