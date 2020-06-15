【丁母憂】伍樂怡發文悼亡母：如果有來世再做你的寶貝女 (11:58)

現年27歲，2017年港姐五強的伍樂怡丁母憂，今日凌晨在社交平台上載媽媽照片，及發長文悼念媽媽。伍樂怡表示事情來得太突然，還有很多心底話未說，如果有來世的話，她必定再做媽媽的寶貝女。

伍樂怡網上文章原文：

媽咪，我最愛最愛嘅傻媽，我好掛住你，好掛住你既（嘅）笑聲，我真係有好多說話想同你講。

你知道嗎，我憧憬的婚禮的主角不是自己，而是你。我希望，你可以穿上我為你挑選最美麗的服飾，安心的把我交給你相信的人手裡（裏）。這番說話，本來是希望有朝一日跪地斟茶時給你說的。

你知道嗎，我仲有好多地方想同你去，一齊大吃大喝食遍天下，同你過無憂無慮嘅日子。你成日同我講，萬大事有媽咪。我知道，但樂怡大個女啦，我好想同你講，萬大事有樂怡，你聽到嗎。

真希望，我可以來得及把所有心底裡（裏）的心聲一早給你訴說。

一切都太突然，最後跟你通話，是叫你回來再說。但你現在，回不來了。

我好掛住你。

我一生人，什麼都不稀罕，只求你幸福快樂，安然無恙，簡簡單單，兒孫滿堂度過餘生。

我知道，這同樣也是你所渴望的。所以，我答應你，我們三兄妹，爸爸都答應你，一定會好好過活，將你所願的都通通（統統）兌現。我會代你好好照顧爸爸哥哥，努力工作，生兒育女。你的孫兒世世代代都會知道自己有個這麼了不起的婆婆。

I am so proud to have you as my mother. 如果有來世，我必要再做你的寶貝女。

來日，我們一家必定天家再聚。

#請珍惜眼前人

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（即時娛樂）