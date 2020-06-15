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黎姿賣甩囡囡跟友人歎紅酒食飯：不怕三隻小豬打擾 (12:31)

文章日期：2020年06月15日

靚媽黎姿（現名馬黎珈而）育有3名寶貝女，昨晚賣甩她們，跟好友們歎紅酒食飯，輕鬆一下。黎姿留言：「今晚興致正濃，相約好友上天台聚餐吃飯，除了酒之外，我們整晚談天說地⋯⋯ 不怕三隻小豬打擾」

（即時娛樂）

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