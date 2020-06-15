【賭王何鴻燊三七】長房女兒爆內訌 超瓊超儀封嘴拒談 (16:09)

今天是賭王何鴻燊（圓圖）的三七，何家各房到寶蓮寺進行法事，超瓊和超儀拒談有關長房女兒超雄（中）和超賢內訌一事。（林祖傑攝/資料圖片）

【今日直擊】賭王何鴻燊於上月26日逝世，享年98歲，何家各房人繼6月1日，到大嶼山寶蓮寺羅漢堂進行頭七法事後，今日（15日）再到寶蓮寺進行三七法事，眾人一身黑色素服出席。除未見大房何超賢、三太陳婉珍及女兒何超雲，其他何家成員均有出席。

三七法事於下午1時在羅漢堂進行，何超雄於中午12時率先坐寶蓮寺專車到場，準備了大批寫上何鴻燊名字的祭品，超雄由工人攙扶入佛堂。問會幫爸爸做多少場法事？出殯日期？她均不回答。

半小時後，四房一家亦乘坐專車到達，四太梁安琪率先落車，問到會為何生做多少場法事？她只說：「辛苦大家！」何猷亨、何超盈及丈夫辛奇隆、何超欣、何猷君及太太奚夢瑤，隨後跟着落車，亦準備了數盤白花搬到佛堂。

到12時55分，三房何超蓮及弟弟何猷啟坐專車到場；二房何超瓊、何超蕸、何超鳳及細女何倩珩、何超儀及老公陳子聰、何猷龍則坐七人車到場。問到可有留意長房內訌一事？何超瓊即表示：「嗰啲我哋今日唔應該講，我哋要尊重先人。」何超儀亦說：「我唔知，乜都唔知，只係搞緊電影嘢，希望大家支持香港電影。」問到喪禮日期，她說：「要問啲number比較大的家姐。」

（即時娛樂）