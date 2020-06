由李施嬅和陳山聰主演的劇集《金宵大廈》收視與口碑甚佳,該劇去年舉行慶功時,TVB副總經理(節目及製作)杜之克於席間宣布公司決定開拍續集;其後,山聰表示《金宵2》何時開拍要看施嬅的檔期。

今日施嬅親自在社交平台宣布好消息,將會演出《金宵2》,她留言:「Smiling and thinking about my roles for Season 2 ...yes it's official!!! 大家一直都叫我要拍#金宵大廈2 。好吧。聽你們說話啦。❤️ .啊(阿)蕭,我又要回來找你喇。👻」在《金宵》飾演阿蕭的陳山聰回覆施嬅,他說:「衰鬼我等咗妳(你)好耐喇😘」

