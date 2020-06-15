【跟心穎冇聯絡】許志安復工獲Sammi鼓勵：叫我對自己有信心 (21:09)

【今晚直擊】停工14個月的許志安，今晚出席ViuTV音樂節目《寶麗金50周年Chill Club》錄影，吸引大批傳媒採訪。戴了婚戒的安仔精神不俗，問到昨晚有否緊張失眠？他說：「都有，我都問自己係咪ready，好似我太太（鄭秀文）同我講，你要做呢個工作，你要100% ready先，內心心態要好正面，要話畀人聽呢年幾你嘅信心。」

問到Sammi有沒有特別說話鼓勵？他說：「佢話自然啲啦，因為要對自己有信心，呢段時間除咗好好修理自己外，自己家中Lucky（愛犬）都好老，15歲幾，呢段時間更加差，開始行唔到，我喺佢身上學到好多嘢，學懂珍惜，雖然係花氣力照顧佢，呢段時間家中幾個人湊佢，希望佢開心，叫做當倒數日子，希望佢冇痛苦，最緊要開心。」

至於有沒有跟黃心穎聯絡？他直言：「冇喇，以前嘅嘢其實都過去咗，希望大家畀個時間我，我都明白要第一時間要大家接受係要啲時間，但我有信心每步要做得好好，其餘過咗去嘅嘢就由佢過去，我覺得呢個對我嚟講，係一個錯誤傷痕，呢個傷痕係唔會令我忘記，我反而睇到呢個傷痕，會警醒自己，做好自己，過去咗就過去咗，我唔會忘記，未來做得更好。」談到馬國明亦送上祝福，希望安仔有新開始，對於馬明正蜜運，安仔說：「我有睇報道，佢哋感情事，佢哋自己講番。」

問到有沒有信心挽回事業？他說：「盡力啦，盡力做好自己，假以時日人哋會睇到。」至於其他工作安排，安仔亦未敢肯定，復工安排要再問公司。

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（即時娛樂）