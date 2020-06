黃心穎與許志安於去年驚爆「安心事件」,震撼全城,安仔昨晚復工為ViuTV拍攝節目,受訪時表明與心穎無聯絡了。至於事件女主角黃心穎,今日凌晨在社交平台發文,指家姐傳了一段專欄作家的文章給她看,當中內容寫有:「有的人和事,你本以為很重要,非要不可,但到了這些重要關頭,原來只是輕如鴻毛…」未知是否意有所指?

黃心穎以英語回應:「My sister sent me this. And lately I've been receiving a lot of messages asking me if I'ok. This quite summarizes it. Thank you and don't worry, life only gets better.」大致稱她收到很多信息,問她是否OK,而心穎表示謝謝,叫大家別擔心,生命只會愈來愈好。

