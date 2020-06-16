【未考慮封肚】吳若希佗第二胎勁嘔 反應變慢 人變蠢 (15:35)

【今日直擊】吳若希日前在網上宣布懷B仔後，今日首度現身新城，為其新碟《愛情無價》宣傳，只見她穿上平底鞋配鬆身半截裙，暫時仍未見肚。吳若希透露現時懷孕14周，之前妊娠反應很嚴重，每天攬住廁所，嘔足12小時，非常痛苦，「現在已漸入佳境，不過可能因為佗仔，荷爾蒙分泌不同的關係，辛苦過上一胎，連續工作2天已疲憊不堪，不想落牀，行路5分鐘就想死，所以工作會盡量減到最少。幸好現在只宣傳新碟，主要是坐着工作，暫時亦不會拍劇和主持《姊妹淘》」。

至於湊成「好」字後是否「封肚」？吳若希稱不會特別「封肚」，若家庭環境許可，希望生多個，但明白養育小孩要花很多資金和心力，所以除非身家暴漲或移民，不然不會生第三個，「老公喜歡仔，因為仔可以陪他踢波。（會否生隊足球隊？）出面搵人做吓運動，搵朋友踢吓波就算啦。（老公有貼身照顧？）是，懷孕後發覺自己蠢了，反應又慢了，但好處是可以不停『點』老公工作，難得有一段時間可以勞役他，他好搞笑，得知我懷孕，不是第一時間向父母報喜，而是打電話給上次照顧我的陪月，因為這個陪月照顧得我很好，小朋友又很快戒夜奶和不多喊」。她又指3歲女兒Giselle開心將有個弟弟，但表明不會和弟弟分享衣服和玩具。

（即時娛樂）