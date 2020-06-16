羅家英龍貫天陳鴻進組兄弟班演出 助粵劇界手足渡難關 (21:05)

粵劇界在新冠肺炎疫情及政府的「限聚令」影響下，每場演出只可坐4成多觀眾。在門票售罄也要蝕本的情況下，不少班主也不想舉辦演出，令粵劇戲班工作未能復蘇。

羅家英為戲班兄弟已經半年沒演出而難過，不忍他們為生計徬徨，與龍貫天、陳鴻進等商議後，決定效法前輩組「兄弟班」演出，獲得行內手足支持。李居明更答應撥出新光戲院大劇院場地，兩場均免收租金，支持受疫情影響下的第一個「兄弟班」演出。家英哥得知後非常感激︰「政府場地不是要就有，新光戲院大劇場是私營劇場，多謝李居明大師支持，不收租金，令我們可以順利取得場地，迅速籌備演出。」

他表示「兄弟班」的源起，始於當年日本侵略中國時，民不聊生，香港及廣州的粵劇班為自救，人氣老倌連袂演出，不取人工，齊心助業界兄弟順利復工。家英哥說︰「今次組兄弟班，目的是希望眾兄弟有工開，有口飯吃，所以戲班全部收入，首先分給下欄、三行、衣箱等工友，之後才由老倌攤分，我們也會依『限聚令』安排座位分佈，務求在合法的情形下恢復戲班表演。」

羅家英、龍貫天、陳鴻進除倡議此計劃，更參與演出，又得南鳳、陳咏儀、鄭詠梅、溫玉瑜、黎耀威等義不容辭，不計排名與收入多少，只知齊心努力，令戲班兄弟有工開，有口飯吃。「齊心抗疫興粵劇 眾志成城兄弟班」將分別於2020年7月4日及5日晚，假新光戲院大劇場演出《福星高照喜迎春》及《枇杷山上英雄血》兩套劇目。

（即時娛樂）