【震驚靈異界】馬國明認愛湯洛雯 傳來鬼聲鬼氣？ (21:55)

潘紹聰（右圖）昨晚主持網台節目《恐怖在線》，播出一段題目為「馬國明電視城記者訪問突然錄到BB怪聲」的錄音，引來熱議。（網上視頻截圖/資料圖片/明報製圖）

馬國明與湯洛雯的「湯馬戀」於上周五（6月12日）曝光，兩人迅即在社交平台公開戀情；翌日早上馬明返TVB開工被記者追訪，他在記者追問下，在鏡頭前大方認愛，這消息轟動娛樂圈外，意想不到也驚動「靈異界」！

昨晚潘紹聰主持網台節目《恐怖在線》，提到馬國明在電視城訪問的認愛短片中有「異樣」，題目為「馬國明電視城記者訪問突然錄到BB怪聲」，節目播出馬明接受訪問的一段錄音前，潘紹聰說：「大家聽唔聽到一啲怪聲？」錄音中馬國明正回應跟湯洛雯的戀情，他說：「大家都覺得係時候，可以隨時講得喇……」這句話中間夾雜有人「唔」了一聲。潘紹聰分析這「怪聲」，說現場周邊有其他人包括主持與記者，但可以聽出聲音的距離感，若果是記者的聲音應該比較遠，但這「唔」一聲特別「入咪」。

事件引來熱議，電視城一向多靈異傳聞，今次在大白天兼且在記者包圍採訪下有「怪聲」？潘紹聰回覆《明報》，他表示是一位聽眾發覺訪問片段有異聲，他覺得有趣所以播出來讓大家討論。有「高靈人士」指「怪聲」來自「小朋友」，馬明正在拍《BB大晒》，傳來BB怪聲好詭異。

還原當日馬明接受訪問時的現場，有TVB Crew與兩間報館的記者，包括《明報》記者與攝影記者。翻看當日片段，真相大白，片段中同樣有「唔」一聲，而且更清晰，明顯這聲音是正在訪問馬明的男記者發出，大家虛驚一場！

（即時娛樂）