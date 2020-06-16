【開心速遞】趙希洛又演癲婆？ 無知May被黑化爆發演技 (22:50)

趙希洛強調其《愛‧回家之開心速遞》的角色May不是癲的。（TVB網上視頻截圖/Ig圖片/明報製圖）

有「無綫御用癲婆」稱號的趙希洛，入行13年，扮演心理變態或精神分裂者可謂入型入格，今年更憑《金宵大廈》憶子成狂的何太一角，奪得無綫頒獎禮的「最佳女配角」。她接受《明報》訪問時曾表示怕被定型，希望跳出癲婆框框，觀眾能接受她演一個正常人的角色。

最近趙希洛加入處境劇《愛‧回家之開心速遞》這個大家庭，飾演龔燁（張景淳飾）舊愛、大小姐（林淑敏飾）的秘書May，劇中May性格善良、經常被人欺負，更有網民叫她做「無知May」；不過，在昨晚播出的一集「恐怖黑天鵝」中，當May聽到《天鵝湖》的音樂便立即黑化，會由「無知May」變成「黑天鵝May」，結果把欺負她的Andy（崔錦棠飾）打到遍體鱗傷。趙希洛由本來的楚楚可憐表情，變得一臉凶狠，實行來個演技大爆發！

以為趙希洛再次演「癲婆」，她在社交平台卻強調劇中的May不是癲的，她留言「我要再一次強調𝑀𝑎𝑦 不是癲的❣️😜 𝑆ℎ𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑢𝑛 😏 & 𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛'𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟 （黑天鵝𝑀𝑎𝑦只不過係好多人心裏面唔敢表露出嚟嗰個𝑀𝑎𝑦 😛😜）咁你又喜歡黑天鵝𝑀𝑎𝑦 定白天鵝𝑀𝑎𝑦呢？🤔We 𝑀𝑎𝑦 never truly understand what others have endure in the past. But let me assure you 𝑀𝑎𝑦 不是癲的❣️ .」

（即時娛樂）