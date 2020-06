【開心速遞】趙希洛又演癲婆？ 無知May被黑化爆發演技 (22:50)

有「無綫御用癲婆」稱號的趙希洛,入行13年,扮演心理變態或精神分裂者可謂入型入格,今年更憑《金宵大廈》憶子成狂的何太一角,奪得無綫頒獎禮的「最佳女配角」。她接受《明報》訪問時曾表示怕被定型,希望跳出癲婆框框,觀眾能接受她演一個正常人的角色。

最近趙希洛加入處境劇《愛‧回家之開心速遞》這個大家庭,飾演龔燁(張景淳飾)舊愛、大小姐(林淑敏飾)的秘書May,劇中May性格善良、經常被人欺負,更有網民叫她做「無知May」;不過,在昨晚播出的一集「恐怖黑天鵝」中,當May聽到《天鵝湖》的音樂便立即黑化,會由「無知May」變成「黑天鵝May」,結果把欺負她的Andy(崔錦棠飾)打到遍體鱗傷。趙希洛由本來的楚楚可憐表情,變得一臉凶狠,實行來個演技大爆發!

以為趙希洛再次演「癲婆」,她在社交平台卻強調劇中的May不是癲的,她留言「我要再一次強調𝑀𝑎𝑦 不是癲的❣️😜 𝑆ℎ𝑒 𝑗𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑠 𝑡𝑜 ℎ𝑎𝑣𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒 𝑓𝑢𝑛 😏 & 𝐷𝑜𝑒𝑠𝑛'𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑡𝑜 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑜𝑟 𝑠𝑡𝑒𝑝 𝑜𝑣𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑟 (黑天鵝𝑀𝑎𝑦只不過係好多人心裏面唔敢表露出嚟嗰個𝑀𝑎𝑦 😛😜)咁你又喜歡黑天鵝𝑀𝑎𝑦 定白天鵝𝑀𝑎𝑦呢?🤔We 𝑀𝑎𝑦 never truly understand what others have endure in the past. But let me assure you 𝑀𝑎𝑦 不是癲的❣️ .」

(即時娛樂)