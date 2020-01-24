【強勢回歸】相隔8年 周家怡重返TVB拍劇做女一 (00:11)

早前有傳鄭嘉穎代老婆陳凱琳還劇債，返無綫拍攝新劇《兒童醫院》；嘉穎日前出席電影開鏡禮時表示，不排除會回巢拍劇，但計劃未落實，適當時再談。近日再有消息傳出，於2012年由TVB過檔香港電視、現在回復自由身的周家怡，會重返娘家演出《兒童醫院》；據知她更是兩大女主角之一，另一女主角盛傳是身在加拿大照顧家庭的靚媽鍾嘉欣，屆時會跟馬國明、羅仲謙等鬥戲。

周家怡入行多年，多是演閒角或配角，直至演出劇集《火舞黃沙》的兔唇少女茅小琴一角，才漸漸被觀眾認識。2012年，她轉投王維基的香港電視、在劇集《導火新聞線》首次擔正做女一，演技備受讚賞，知名度亦增加，更成為網民心目中的民選視后。約滿後回復自由身，她曾參與演出ViuTV劇集《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》並擔任女主角，相隔數年，她在播剛畢的ViuTV劇集《歎息橋》也是做女一。其間，周家怡轉戰大銀幕，去年憑電影《無雙》競逐第38屆香港電影金像獎最佳女配角，最後不敵惠英紅，但她以同一電影奪得第25屆中國電影華鼎獎「最佳女配角」。今次周家怡強勢返TVB拍劇，可算是吐氣揚眉。

（即時娛樂）