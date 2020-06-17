【R&K休團】Robynn轉型獨立歌手 「BB」出世 感動眼濕濕 (21:49)

成軍9年的二人女子組合Robynn & Kendy（R&K），早前宣布休團，Robynn（葉晴晴）與Kendy（孫曉賢）彼此共識各自尋找理想。去年成為人妻的Robynn率先宣布新動向，她的「BB」今日（6月17日）出世了，但她不是榮升媽咪，而是以新生代音樂人身分闖樂壇，首支主打歌《Lost Forever》與MV同步推出。由唱作組合變獨立歌手，最大轉變是所有事情要Robynn一腳踢，包括音樂、MV製作、形象設計、歌曲宣傳等籌備工夫都要自己處理，幸得到好友們出手幫助，其第一個「BB」終於出世，令她感動得有點眼濕濕。

Robynn亦感謝著名美術指導張蚊答應擔任MV導演，為她度身訂做兩首MV的音樂延續故事，效果令她非常滿意。「感激我遇上如此細心又專業的團隊，才能成就了如此有水準的MV，更賦予這首歌更深一層意念」。兩首MV於城門水塘及南丫島取景，為捕捉靚景，攝製團隊要冒熱及冒雨步行近一小時，雖然辛苦也感值得。

今次Robynn以全英語作品回歸，令粉絲感到意外，她解釋以往創作的demo多數以英文為主，因為舊公司要顧及市場需要，另覓填詞人填上廣東歌詞，現在由自己掌控音樂事業，她亦想任性一次，目的是希望讓大家感受到其作品最原始、最真實的味道，從而見證她踏入另一階段的銳變。「『R&K』這個品牌一定永遠存在，但希望『音樂人Robynn』這個品牌，都可以在大家的心目中留下深深的烙印」。

Robynn亦同時宣布跟Live Nation攜手呈獻Live From Home網上演唱會，下周二（6月23日）晚上9時進行直播，樂迷只需登上有關網上平台或社交媒體專頁，屆時可欣賞Robynn親自演繹新歌。

（即時娛樂）