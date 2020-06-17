抗疫支援審查惹質疑 黃夏蕙：物業就冇 臭皮囊就有一個！ (22:54)

由「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」召喚各屬會及有心人士，發起的「香港電影工作者疫境支援計劃」，透過業界募集各方捐款為正值水深火熱的基層同業，作出支援。籌得款項由「香港演藝人協會」派發予電影基層人員，以解燃眉之急。早前向首批申請人士派出9000元資助，有人對審批資格質疑，梁思浩公開指黃夏蕙，是有幾層物業收租的富婆，沒有資格攞基層人員的9000元抗疫基金，夏蕙姨契仔楊峰為此跟思浩隔空罵戰。

夏蕙姨親自在社交平台解釋，她說：「物業就冇啦，臭皮囊就有一個！」她指思浩的矛頭指錯，點解特首只救市唔救人？點解演藝界的議員沒出聲幫忙？點解財政司不撥款給演藝界同業？結果導致演藝界幕前後變喪屍出籠申請演藝人協會的抗疫基金，究竟錯在哪裏？夏蕙姨明白思浩為捐款者覺得唔抵，她化身智慧老人說：「總之，呢個時勢！唉......同舟共濟吧！」成功解圍。

香港電影工作者總會會長田啟文接受電話訪問，提到「香港電影工作者疫境支援計劃」被濫用之嫌，他說：「絕對是有很多人需要幫忙，無需要的人，不是我們首要幫忙的對象！」提到下一輪的抗疫基金，他稱如何派、受惠對象及身分等未有定案。

（即時娛樂）