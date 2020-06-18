【專訪】黃澤鋒不阻止小黃妃入行 助囡囡化解娛圈潛規則 (19:19)

黃澤鋒笑言他在女兒面前是黃飛鴻，太太則是石堅，一忠一奸。（陳釗攝／黃澤鋒Instagram圖片／明報製圖）

黃澤鋒最近為香港開電視主持節目《我的志願速成班》，透過訪問不同界別人士，向家長們分享如何成為子女成長路上的「領行者」。去年升呢做爸爸的黃澤鋒表示：「雖然我年紀大，但我都是新手爸爸。節目中會講到，例如小朋友將來想做醫生，父母首先要從數理方面開始培育，有數據顯示，如果小朋友5歲已學識游水，數學能力和身體協調度會好很多。」

黃澤鋒與太太陳麗麗結婚9年，去年寶貝女「小黃妃」黃熙恩出世，身為泰拳兼游泳教練的他，期望女兒能繼承衣缽成為運動員和打拳，但還是要視乎女兒將來的選擇，「因運動員除了天分外，很講求心智，就是我們所講的戰鬥之心，這個沒得迫。但我一定會教女兒學識游水和打拳，游水是求生技能，打拳用作自衛。但我不會自己訓練她，交給我師父，因做教練難免會有惡的一面，免得父女感情決裂」。

黃澤鋒表明對女兒唯一要求是讀好書，最好能大學畢業，否則搵不到食，「之後她想做什麼工作可自己決定，就算想做歌星、演員都OK，最緊要自己喜歡。至於所謂那些『潛規則』，老竇在這個圈都打滾了30多年，可以教她化解」。黃澤鋒覺得父母就似一支盲公竹，子女有什麼問題，他們會盡量解答。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月19日）明報娛樂版。

（即時娛樂）