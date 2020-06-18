【二少出世】張致恒陪老婆入產房：緊張到乜嘢都唔記得... (13:02)

張致恒（Steven）和老婆雯雯的細仔天牧，於今個月12日出世，Steven昨晚在社交網貼相，並憶述當天老婆快要生B的過程，他表示當晚老婆突然間肚很痛，他也感心知不妙，故一直不敢入睡，但到了清晨6點左右，老婆突然紮醒並大叫：「流緊水啊，好多啊！」，那一刻Steven深知細仔快將出世。

Steven說：「睇戲就睇得多，自己親身經歷真係未試過，原來個人係會緊張到乜嘢都唔記得，要即刻起身搵衫執入院嘅嘢，隻手不停咁震，跟住打俾（畀）醫生要緊急開刀，我哋八點前已經到咗醫院，醫生話要即刻開到九點幾就可以開啦，嗰一下我仲緊張，因為突如其來要開刀，令我未有心理準備入產房，不過入到去見到老婆隻手不停咁震，我冇理由仲震過佢㗎嘛，所以我就捉住佢隻手不停鼓勵佢，因為我知道而（依）家嘅佢一定超級嘅驚，就係喺哩（呢）一刻，我聽到喊聲，張天牧報到啦，其實我一直都好緊張，但係唔想老婆知道，我一路扮晒嘢，就係咁樣，張家二少爺就岀咗世啦，其實已經岀咗院兩日，但係我已經幾日冇乜訓（瞓）過教（覺），照顧小朋友真係要落足心機，EQ少啲都唔得！ p.s.老婆辛苦你哩（呢）兩年送咗兩個靚仔俾（畀）我，我好會好努力去搵奶粉錢㗎啦！」

（即時娛樂）