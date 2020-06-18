【面對秋生嘉欣唔緊張】陳家樂孖湯怡拍親熱戲冇顧忌 (13:54)

由黃秋生﹑林嘉欣﹑陳家樂和湯怡等主演的電影《死因無可疑》，將於6月25日端午節上映，戲中陳家樂演繹保險經紀葉永信的成長故事，單純善良的大男孩，投身社會後經歷人性陰暗面，跟影帝黃秋生、影后林嘉欣上演連場對手戲，家樂的演出令人眼前一亮，獲讚演技大躍進。

家樂聞言謙稱：「自己從中的確可以看到不一樣的陳家樂，有些表情、動作，連我本人亦前所未見，《死》肯定是我出道以來最重要的作品。」家樂在戲中演保險經紀，現實生活中的他，亦曾試過任職保險業，他說：「那是出道初期，演藝工作不多，朋友叫我考個經紀牌，考完後做了1年多保險，生意不錯。」

面對好戲之人的秋生和嘉欣，家樂會否感緊張？他說：「我沒有很大壓力，他們是不同類型的演員，嘉欣在片場變了『沈子玲』（戲中角色），認真和專注；反觀秋生很愛聊天，跟片場內每個人都可以言談甚歡，但無論談得多興奮，只要一埋位，他就會秒速入戲，變了『朱重德』（戲中角色），厲害！」

家樂與湯怡（Kathy）相識多年，不乏合作機會，但直到《死》片，才首度合演情侶，家樂笑言：「與Kathy太熟絡了，演情侶有利亦有弊，弊處是很容易笑場、NG，相對來說好處更多，彼此有默契，一個眼神已心領神會，加上今次有親熱戲，埋位前毋須顧忌太多，她會對我百分百信任，效果非常自然！」

（即時娛樂）