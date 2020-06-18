【4位顧家男】父親節前出新歌 黎明搵契爺胡楓扮獅子 (16:08)

本周日（21日）是父親節，黎明在這個重要日子前夕，一連幾日在社交網更新動態，周一上載17秒短片，畫面除了有幾個卡通公仔頭，以及他獨自在幾道開關的門出現，還出現文字寫上：「有幾多人要求顧家？」、「同居、結婚=顧家」及「顧家不止有我們」，正當大家看得一頭霧水，周二再有11秒短片，今次除了黎明本人，還多了一個林海峰（Jan），網民更加興奮，紛紛留言猜測黎明和Jan是否有新搞作，正當大家以為二人合作拍新廣告時，黎明在周三再揭開第3個公仔頭，而藏着的人竟然是陳柏宇（Jason），令網民更加驚喜。

好戲在後頭，黎明今天（18日）揭開第4個公仔頭之前，早上先上載新歌《顧家》的音訊，宣布新歌正式上架，不過這條18秒音訊，只有一位神秘女聲，未有黎明聲音，原來這首新歌有2個版本，一個是「同居版」，一個是「已婚版」，女聲會出現在「同居版」內，2首歌今早在各大音樂平台上架，已高踞排行榜位置，尤其有女聲的「同居版」更位列榜首。

而連日來鋪排的短片，今日揭曉最後一個公仔頭，原來是黎明契爺胡楓，有網民見到他們後，亦猜到各人共通點，他們都是「顧家男」；不過，黎明繼續賣關子，沒有透露他和林海峰、陳柏宇及契爺胡楓為何聚在一起，只在片尾以「開工大吉」四個字交代。

（即時娛樂）