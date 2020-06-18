【亞洲小姐品牌被侵權】亞視發聲明 採取法律行動追究 (16:50)

亞洲電視就有關2020年亞洲小姐大中華賽區及海外賽區之授權事宜發出嚴正聲明，表示得悉有人以「亞洲衛星電視」、「ATV亞洲衛視」、「深圳市前海亞洲星匯演藝娛樂有限公司」、「亞洲星匯」、「A.S FAMILY」及「亞洲小姐全球組委會主席—劉柏亨」等名字，聲稱已獲得亞洲電視授權2020年亞洲小姐大中華賽區/海外賽區之舉辦權，並透過社交媒體及網絡視頻宣布將於2020年6月24日正式啟動。亞視澄清從未授權該等機構及人士舉辦2020年亞洲小姐大中華賽區/海外賽區，亞視與該等機構及人士沒有任何關連或關係。

聲明表示「從沒有授權『亞洲電視國際推廣有限公司』（亞視國際推廣）為2020年亞洲小姐競選項目之主辦單位，自2018年11月20日，亞視國際推廣已經不是亞洲電視集團內之公司。因此，該等機構及人士聲稱為2020年亞洲小姐在大中華賽區的唯一指定獨家承辦單位乃重大失實陳述，嚴重損害亞洲電視之品牌。此外，本公司從沒有委任，亦不知悉，劉柏亨先生為2020年亞洲小姐競選項目全國組委會主席。亞洲小姐為本公司多年來努力創建之品牌，並早已於國內妥為註冊。本公司對該等機構及人士以『搶註商標』形式侵權深感遺憾，嚴重影響亞洲小姐之品牌，本公司現正委託國內律師事務所，評估因該等機構及人士對亞洲小姐品牌侵權而導致之有形及無形之損失，並將訴諸法律程序，誓必討回公道及追究到底！」

（即時娛樂）