【個名兩個字？】伍詠薇爆料有前輩以前好衰 網民估係… (17:18)

伍詠薇（伍姑娘）和林盛斌（Bob）主持的《Tiger's Talk》，日前邀來黃宗澤（Bosco）、吳卓羲（Ron）和苗僑偉（三哥）任嘉賓。伍姑娘要3位嘉賓盡講「男人的秘密」，期間三哥被讚是好前輩，伍姑娘亦讚三哥會顧慮他人感受，不過她隨即爆料：「以前有啲唔係，有啲呢，嗰時我喺娘家（亞視）過嚟呢邊…」之後她擺出該前輩Chok爆表情：「咁我唔講邊個喇！」嘉賓們讚伍姑娘做得好神似，Ron則說：「應該都係嗰個。」伍姑娘繼續拒開估：「唔好問我。」

伍姑娘之後忘了自己說到哪裏，Bob從旁提她：「有啲前輩唔係個個有心教你。」伍姑娘再說：「唔會教呀，直情可能嚟到慢慢講啦，講錯咗再嚟過，你濕晒你嘅事，或者會唔到、遲到、失蹤或者8小時後先返工都係咁樣。」Bob及3位嘉賓繼續追問是誰，伍姑娘稱：「你哋都識佢。（講嚟聽吓？）我講出嚟我就死梗呀！（尚在？）梗係尚在啦！」

伍姑娘再擺出超Chok甫士，Ron猜是否林峯，然後伍姑娘向三哥說：「你五虎有邊幾個吖？其中一個，嗰個人好鍾意學佢（五虎其中一位）嘅，唔講邊個喇！你五虎內都有其中一個。」但伍姑娘拒開名：「唔開估喇！」3位嘉賓繼續估，後來他們都估中，伍姑娘再補充：「佢以前好衰呀，不過依家好好人，以前睬你都傻呀，如果見到你哋後輩點，話知你死，望都唔望你一眼，我心諗『吓』！」

三哥則表示：「呢個係佢自己蝕底。我覺得尊重前輩係要嘅，我覺得大家要有融洽氣氛。」伍姑娘續說：「作為後輩我唔敢出聲，但同你合作又好難受。」Bob再問伍姑娘：「係咪兩個字呀？」伍姑娘聞言反眼：「死喇今次，人哋全家嚟打我咁點呀？」不少網民留言猜伍姑娘所指的前輩是否江華。

同場的Ron亦爆料指當年自己剛由舞蹈員轉為藝人時，竟然被人指他「爭飯食」，不過之後Ron和該男藝員曾合作，對方卻改口表示「睇好佢」。

（即時娛樂）