台灣女歌手蕭亞軒(Elva)跟小鮮肉男友黃皓愛得火熱,而Elva舊愛柯震東今天29歲生日,柯震東在社交網貼了新戲《打噴嚏》劇照,並說:「祝我生日快樂,知道一切都不容易!但還是希望自己勇敢的努力戰鬥下去,謝謝你們一直都在。」雖然和Elva分手幾年,不過兩人再見亦是朋友,Elva亦有留言祝他生日快樂:「Wish you all the best in the coming year!!!」柯震東亦以一個心心眼emoji回覆舊愛。

(即時娛樂)