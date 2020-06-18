【支持安仔復工】鄭秀文：夫妻是但一個有事 要一齊面對 (19:34)

【今日直擊】許志安去年4月爆出轟動全城的「安心事件」，之後他召開記者會，承認自己是一個「壞咗嘅人」，雖然獲老婆鄭秀文（Sammi）原諒，不過安仔在幕前消失一段長時間，停工14個月後，他日前（15日）亮相ViuTV音樂節目，安仔感激家人和好友陪他走過低潮，更獲Sammi鼓勵復工時要有信心。

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Sammi今日為電影《聖荷西謀殺案》宣傳，亦是繼安仔宣布復工後，Sammi首次露面。問到安仔這段低潮期，怎樣給予支持？她說：「沒有刻意，大家住在同一間屋，就是一步步來，始終是他出來面對群眾、面對世界、承擔自己的事，這個是必然一步，但沒有預計幾時，他都有問過我意見，我叫他自己決定，他覺得ready就做，我會支持，並叫他練好歌，ready面對重要過是否復出。 」

Sammi明白安仔經歷這件事，要面對所有人和事並不容易，是個好大心理關口，故見到他跨過這一步，都替他高興和安慰。

問Sammi有否看過安仔復出活動的受訪片段？她表示有，覺得安仔表現OK：「事前我不知道他會說什麼，只叫他保持自然，用發自內心講出過去年幾的感悟，至於觀眾有何評價，可能反應會好震撼，就不要介懷，其他事就交給上帝，我覺得他講完舒服了。」

Sammi和安仔的感情有沒有跨進一步？她說：「我不敢講跨不跨過，總之一齊面對，不是有事就得他一個面對，夫妻是但一個有事，就要一齊面對和承擔，這是一種關係或婚姻入面要學習的事。」

（即時娛樂）