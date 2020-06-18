【情侶檔《兒童醫院》鬥戲？】馬明不知情 靚湯：冇收到消息 (21:07)

馬國明與湯洛雯（靚湯）公開「湯馬戀」獲全城祝福，兩人各有各忙拍劇，男的趕拍《BB大晒》，女的忙為《一笑渡凡間》開工；《一》劇今日煞科，靚湯透露之後做正常人會做的事，不難估計她是指拍拖。不過，事業與愛情兩得意的馬明，稍後會劇接劇，分別於7月、10月為兩齣重頭製作的合拍醫療劇開工，其中一齣《兒童醫院》有他、鄭嘉穎、周家怡與鍾嘉欣這個雙生雙旦組合外，日前在網上曝光的演員名單中還有李佳芯，劇中她飾演的梁思雅會暗戀馬輝霆（羅仲謙飾），但亦有傳李佳芯冇份演出。

今日記者再查閱網上流出的《兒童醫院》演員名單，竟發現「梁思雅」一角已由李佳芯變為湯洛雯飾演，如果這演員名單已落實，此劇將會是馬明與靚湯認愛後、首度以情侶檔合作鬥戲。就此事聯絡「湯馬」，馬明以WhatsApp回覆：「我唔知佢（湯洛雯）有喎……（你連續拍兩部醫生劇？）係呀……😶👉🏻👈🏻」靚湯同樣不知情，她說：「冇喎，真係冇收到消息！我半年前有聽過，可能嘅，現在問經理人都好似冇hold（檔期），所以我都唔知道。」

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（即時娛樂）