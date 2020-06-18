【倒數「入五」】大美人李嘉欣凍齡有法 秘密係……  (23:10)

「大美人」李嘉欣後日（6月20日）50歲生日，正式「入五」；雖然快將踏入半百之齡，兒子Jayden亦已經9歲，但她依然美艷如昔。究竟這位港姐冠軍級人馬，有什麼凍齡妙法？

李嘉欣曾透露自己從10幾歲開始護膚，以前會注重清潔及保濕，25歲之後，護膚品會選用兼具抗老及美白成分的精華液及乳霜搭配使用。她亦會定時敷面膜，會以當時皮膚狀況使用針對性的面膜；保濕工夫亦不可少，故她常備補水噴霧補充皮膚水分；她一星期最少有一天不塗化妝品、護膚品，好讓皮膚休息。而嘉欣不喜歡到美容院做facial，反而愛在家幫自己按摩。

飲食方面，嘉欣會多吃水果及蔬菜，其中早餐就只會吃水果，有益腸道排毒令皮膚變好。做了媽咪之後，她比以前更注重飲食，多喝湯水，卻不會刻意吃得太清淡，不會讓自己永遠處於節食狀態。

嘉欣擁有弗爆身材，皆因她經常做運動，滑雪、健身、攀石、跑步、拉筋、瑜伽等。她說自己會適時放鬆生活步伐遠離壓力，保持開朗心情；當她跟家人相處、一起用餐，自己在閱讀或浸浴時，覺得自己整個心靈可以完全放鬆。嘉欣曾自揭紓壓方法，「我想我是透過珍惜那些得來不易的時光，幫助自己紓解壓力」。

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（即時娛樂）