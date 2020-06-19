【跟粉絲網聚】劉德華分享「家書」 讚囡囡有畫畫天分 (12:00)

劉德華透過網上跟粉絲聚會，並分享了他和囡囡一起自創的畫作。（大會提供/資料圖片）

6月18日是劉德華的「華仔天地」‪32周年會慶，華仔於官網「華博」上載了他跟粉絲隔空慶祝的短片，來個網上fanclub聚會。

由於疫情關係，「老大」（華仔）未能與「家人」（fans）如往年般，面對面現場歡度，但短短20分鐘的片段中，內容卻很充實，華仔除了唱歌環節和新片預告片首曝光外，還給「家人」親寫深情「家書」，並分享了跟囡囡Hanna（劉向蕙）合力創作送給太太的畫作。

當日錄影現場，工作人員人數有限，連推蛋糕出來的一刻，也由華仔一手包辦，最後更由結他手伴唱happy birthday，與各地fans網上歡度了難忘的fanclub周年聚會。

華仔隔空給「家人」親寫「家書」，字裏行間細說了過去一年，因生病和疫情影響下，令演唱會取消、歲月如梭發現自己眼角多了皺紋，長了白髮、這一切無論任何的改變，彼此「一家人」的心是永遠不變。

在疫境下，除了給自己新工作準備外，華仔還透露先後跟太太和囡囡，共度了2個愉快生日，其中給太太的生日禮物，更是他與囡囡合力創作的愛心畫作，相當窩心。

片段中華仔與大家分享與囡囡所畫的幾幅作品，更稱讚女兒具畫畫天分，笑說比自己畫得更好，這些都是兩父女一齊上網自學畫畫的成果。華仔形容囡囡與「家人」都是他的心肝寶貝。

（即時娛樂）