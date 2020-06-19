【買飯券助社會基層】劉德華至愛《天若有情》《瘦身男女》 (12:13)

在劉德華官網「華博」，有一條他跟粉絲隔空慶祝的短片，慶祝「華仔天地」‪32周年會慶，華仔除了分享「家書」和囡囡畫作外，並獻唱了5首歌，包括：《月亮代表我的心》、《笨小孩》、《我知道》、《 一起走過的日子 》、《情人happy birthday》，以及播放3部新片的預告包括：《熱血合唱團》、《拆彈專家2》、《香港地》（暫名），其中《香港地》片段更首度曝光，雖然只是短短數10秒，但已讓大家期待。

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另外，在跟fans互動環節上，華仔被問到自己最愛的3部電影時，華仔坦言想再演一次雷洛和留長髮演《天若有情》，當然還有《瘦身男女》，不過要增肥再扮肥佬很艱難呢！

聊近況、談工作，疫情下今年華仔即使未能跟「華仔天地」的「家人」們面對面的一起共度32周年，但這次特別安排的網上fanclub活動，同樣留下難忘回憶，華仔亦期待跟大家見面。

「華仔天地」成立至今，除了不定時舉行fans聚會外，大家還兼任義工，四出幫助弱勢社群。而疫情期間「劉德華慈善基金」更捐款給不同團體，如購買飯券贈社會基層，亦有派發防疫物資，向有需要的人士伸出援手。

（即時娛樂）