首次以爸爸身分慶祝父親節 周柏豪享受湊女生活 (15:11)

周柏豪擔任商台節目《一家大晒》嘉賓，接受主持葉宇澄訪問。後天（21日）是父親節，亦是柏豪去年12月榮升新手爸爸後，首次以爸爸身分慶祝父親節，他在節目談及「湊女經」及當爸爸後的轉變。

柏豪還感謝太太：「太太與我一起10多年，其實真的為我放棄了很多東西及青春。這麼多年來我們都很少牽手，在外地也要到人少的地方，才會牽一牽；有時我也覺得虧欠了太太，因此我現在會牽着她的手睡覺，在外只有數小時，但睡覺也有8小時。另外，我也會在歌中讓她知道我對她的感覺。」

柏豪出名「愛妻號」，半年前又多了爸爸身分，柏豪坦言沒有不習慣，甚至覺得很享受：「我覺得自己很投入爸爸的身分，在家的時候，我會為女兒冲涼、換片、剪指甲。有些人會怕污糟，但我又沒有，甚至覺得『正』！」

談到女兒出生那天，柏豪表示永不會忘記：「入手術室前，我以為自己會駕馭到這場景，但我一進去（手術室），看到太太在手術牀上，不到10秒便哭了。那刻覺得太太真偉大，甚至女兒出生第一刻我也是先望太太，不是先望女兒。」

柏豪表示女兒像他與太太一樣愛笑；又指女兒開始懂得叫他，但笑言女兒是古代人，叫他「爹」而不是叫他「爸」，柏豪笑言相當享受當爸爸的生活呢﹗

（即時娛樂）