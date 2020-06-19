【自嘲財困】相隔4年再合作 黃秋生睇好林嘉欣問鼎影后 (17:38)

由袁劍偉執導，黃秋生、林嘉欣、陳家樂和湯怡合演的電影《死因無可疑》快將上映，身在台灣拍台劇的秋生，做網上訪問為新戲宣傳。秋生和嘉欣相隔4年再合作，今次飾演兩夫妻，秋生大讚嘉欣演得很好，可以憑沈子玲一角問鼎金像影后：「嘉欣的角色很有難度，左眼弱視，要配戴一隻特製隱影眼鏡，我看見都替她辛苦，身體又有缺陷，肢體表達很費力，與以前演的靚女角色反差很大，但她演得很好，有機會問鼎金像最佳女主角。」

他有否信心憑該片4奪金像影帝？他笑指自己現在財困，最需要現金，最重要是有戲拍，再這樣下去，他要去當看更，揸貨車或者做推拿師。秋生在台劇《四樓的天堂》中，飾演中醫推拿師，有專業推拿師在場指導，每次教授數招，日子有功，自言已懂推拿，他還自誇手勢已達大師級，可以開班授徒。

說到嘉欣指4年前在電影《暗色天堂》中被飾演律師的秋生在語言上糟質，今次反過來秋生被她肉體上糟質，還說未見過秋生演弱者，秋生說：「我一向都是弱者，做回自己，我智障，平時只是扮醒目。其實很多戲我都是演弱者，好似《淪落人》。」秋生爆嘉欣「報仇」，用袋不停打他發泄那幕，由於嘉欣忘記放了暖水壼在袋內，結果慘被真打：「好彩沒有扑穿頭，但真的好痛，我沒有怪她，她並非有心。」

（即時娛樂）