為節目講「港版N號房」事件道歉 網民斥林海峰欠誠意 (17:58)

雖然商台及節目的官方facebook已道歉，但林海峰因為一句「估不到在這件事上，第一個道歉的是我們」再次激嬲網民。（資料圖片 / 叱咤903 在晴朗的一天出發facebook圖片 / 明報製圖）

林海峰、阮子健、潘小濤日前主持903商台節目《在晴朗的一天出發》時，以嘲笑方式重演「港版N號房」事件，引來不少網民負評，斥他們在受害人的傷口上灑鹽，要求商台公開道歉及刪走有關的節目片段。

3位主持人今早開咪時就事件道歉，林海峰說︰「我們聽到投訴，我們之前在節目中提到『N號房』事件，在處理方面出現一點偏差，令部分人士收聽時不悅，我們在此鄭重向有關人士道歉。」阮子健補充︰「我們為此事深表歉意，這是非常正經地跟大家說，不想有人不開心。」他說昨晚為此事失眠，深切反省，要向受到傷害的人致歉。

林海峰、潘小濤強調如有人因之前節目內提到『N號房』事件內容而覺得被冒犯，他們深表歉意，並會作出檢討。林海峰說︰「希望Happy Friday，在晴朗的一天出發，繼續嬉笑怒罵，做番精準啲，但有時常在河邊走，哪有不濕鞋。估不到在這件事上，第一個道歉的是我們。希望事件快些完結。如下次遇上同樣的題目，會做得更加好。」

節目的官方facebook亦刊出道歉聲明︰「對於之前節目內所提及『N號房』事件相關內容如令人感到被冒犯，深表歉意，並會作出檢討。」有關的節目片段亦已下架。議員陳志全（慢必）就轉發了節目的道歉帖文，並就事件寫下長文發表感受，將林海峰在節目中一句「估不到在這件事上，第一個道歉的是我們」放在最頂位置，文中亦提及︰「幾個經驗豐富的電台主持，有些比我還資深，怎可能將別人的傷痛，換成收聽率，Like & Share。」雖然3位主持公開道歉，但不少網民拒收貨，指他們的道歉欠誠意。

商台就此事回應︰「對於早前本台節目《在晴朗的一天出發》中，所提及『N號房』事件相關內容如令人感到被冒犯，本台深表歉意，並會作出檢討。」

（即時娛樂）