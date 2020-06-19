【高齡老竇有心有力】星級爸爸「50『堅』」 (20:32)

李子雄前年以58歲之齡再做爸爸，老婆為他誕下囝囝。（資料圖片）

謝天華前年再做老竇，太太誕下囡囡，成功湊了「好」字。（資料圖片）

黎明只曾在社交網上載過一張B女照片。（fb圖片）

父親節將至，圈中不少男藝人為事業拼搏，將人生大事押後，就算結婚生B也要順延。環顧娛樂圈，不少男星到50歲，才首次做爸爸，亦有部分男藝人在半百之齡，再追多個小朋友，為兒子或女兒添多個細佬或細妹，雖然他們已年過50歲，但依然有心有力，他們才是真正的「50『堅』」呢﹗

鄭嘉穎去年情人節，首度榮升父親，老婆陳凱琳誕下囝囝鄭承悅（Rafael），現時囝囝已經1歲多，Rafael可愛又靚仔，深受網民喜愛；到今年5.20這個特別日子，50歲的嘉穎宣布老婆再度懷孕，兩年抱兩，可喜可賀。

現年53歲的黃澤鋒，去年7月首次做爸爸，與澤鋒同齡的太太陳麗麗誕下B女黃熙恩（小黃妃），下月小黃妃便滿1歲，兩公婆不時在社交網分享家庭照，小黃妃眼仔睩睩，表情多多，可愛又靚女。

54歲的郭富城去年再做爸爸，太太方媛為他誕下二公主Charlotte，一家四口相當幸福。早前城城舉行網上慈善演唱會，為受疫情影響面臨失業困境的舞蹈員及電影幕後工作人員籌款，方媛和大女Chantelle當天亦有撐場，女兒還看着爸爸綵排，完騷後城城還抽時間抱住女兒欣賞景色，父愛滿瀉。

53歲的黎明前年（2018年）在社交網承認做爸爸，女助手阿Wing為他誕下B女，B女現時已經2歲，不過黎明極度保護愛女，除了在社交網貼過一張B女照外，黎明未曾讓女兒曝光。

現年58歲的劉德華，於8年前跟太太朱麗倩喜獲囡囡劉向蕙（Hanna），眨眼向蕙已經8歲，華仔由早前相當保護囡囡，到近年亦不太介意讓Hanna曝光，華仔於前年舉行的演唱會，朱麗倩便和Hanna捧場，成為熱話。

快將53歲的陳小春，於7年前已做爸爸，他和老婆應采兒喜獲麟兒Jasper，眨眼Jasper就快7歲，有心有力的小春今年再榮升老竇，應采兒於5月底再添多一名囝囝Hoho，一家四口十分幸福。

現年52歲的謝天華，於2005年跟圈外女友Tina結婚，Tina於2014年誕下兒子謝浩飛，到前年10月再添多一個囡囡，成功湊成「好」字。

年屆60歲的資深男藝人李子雄，在2010年迎娶比他細20年的內地藝人王雅琦，前年6月，李子雄以58歲之齡再做爸爸，太太為他誕下囝囝Kyle，果然厲害﹗

（即時娛樂）