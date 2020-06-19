偕曾志豪羅啟新開fb直播 吳志森拒讓《頭條新聞》網台重生 (23:27)

吳志森不願《頭條新聞》在其他網上平台重生，直指節目在公營廣播機構出現，與在其他網上平台出現的意義不同。（頭條新聞facebook片段截圖）

港台節目《頭條新聞》今晚播出最後一集，尾聲播出31年來的節目舊片段，主持吳志森、曾志豪及羅啟新再以過往扮演過的角色登場。節目後，吳志森、曾志豪及羅啟新在《頭條新聞》的facebook開直播跟網民傾偈，分享主持節目多年來的感受。

吳志森透露不少人提議，也有其他平台聯絡他們，說可以助《頭條新聞》在其他網上平台重生，但是他不願意，覺得節目能在主流媒體、公營廣播機構中出現，跟在其他網上平台出現的意義不同。

直播尾聲，曾志豪安排幕後同事送上鮮花，真正Last Day的吳志森非常感動。他說︰「很多謝港台同事，《頭條新聞》不是我們3個人，有很多幕後製作團隊，幕後的力量很大，才令到節目那麼受歡迎及成功。因為他們的努力，監製、總監可能在每一集也頂住很多壓力，令我們有很大的自由創作空間，否則我們什麼都做不到。」曾志豪說他14年來，先後跟3位監製合作過，大家都一條心。

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（即時娛樂）